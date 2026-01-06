В Шымкенте задержана женщина, находившаяся в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным следствия, подозреваемая причастна к ряду мошеннических эпизодов, в результате которых жителям города нанесен ущерб на сумму более чем в 80 млн тенге.

К примеру, подозреваемая обманным путем завладела золотыми ювелирными изделиями знакомой предпринимательницы, занимавшейся продажей золотых украшений.

Кроме того, женщина предлагала гражданам организацию туристических поездок за границу по доступным ценам. Под этим предлогом она получала предоплату за туры, однако обещанные поездки не организовала и деньги не вернула.

Полицией подозреваемая была объявлена в международный розыск.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий женщина задержана и водворена в изолятор временного содержания. Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела и возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности.