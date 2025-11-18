Мошенница приговорена к 6 годам за аферу с автомобилями из Южной Кореи
Жительница столицы признана виновной в многочисленных фактах мошенничества, связанных с продажей автомобилей из Южной Кореи, передает BAQ.KZ.
По данным следствия, осужденная вводила потерпевших в заблуждение, обещая выгодные условия покупки машин при условии полной предоплаты, якобы с использованием своих связей за рубежом. На самом деле предоставляемые автомобили были арендованы во временное пользование в автопрокатных компаниях, а официальное переоформление планировалось только позже.
В одном из эпизодов мошенница получила 14,5 млн тенге за 4 автомобиля. Для сокрытия преступной деятельности она некоторое время вносила арендную плату за транспорт.
Всего от действий осужденной пострадали более 70 человек на сумму около 420 млн тенге. В суде было доказано, что женщина не имела фактической возможности выполнить свои обязательства, а похищенные средства потратила в личных целях. Осужденная полностью признала вину.
Суд приговорил мошенницу к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы, а гражданские иски потерпевших были удовлетворены.
Прокуратура столицы рекомендует воздерживаться от сделок с лицами, не имеющими официальных полномочий или документов, подтверждающих право предоставлять услуги.
