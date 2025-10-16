  • 16 Октября, 17:41

Мошенница с криминальным прошлым обманула казахстанцев на 45 млн тенге

Фото: polisia.kz

В Уральске задержали 34-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве на сумму 45 миллионов тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным следствия, злоумышленница обманом, обещая увеличить доход, на протяжении более двух лет — с июля 2023 по октябрь 2025 года — систематически получала деньги от жителя Бурлинского района.

Выяснилось, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за подобные преступления.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, она помещена в изолятор временного содержания.

Ведутся следственные действия для полного выяснения всех обстоятельств дела.

