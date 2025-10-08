В столице 37-летняя жительница попалась на уловке, которую сама же и создала: под видом помощи в получении льготных кредитов она обманула десятки граждан, присвоив более 13 миллионов тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным следствия, подозреваемая уверенно входила в доверие к людям, рассказывая о своей якобы прямой связи с менеджерами банка и возможностях оформления займа через государственные программы поддержки. Чтобы усилить иллюзию легитимности, она арендовала офис и демонстрировала поддельное служебное удостоверение, позиционируя себя как официального посредника.

Женщина брала с граждан "предоплату" — средства, которые якобы требовались для подачи заявки и ускорения процесса получения кредита. Однако ни один из потерпевших в итоге не получил ни займа, ни обещанных услуг.

Сотрудники полиции установили, что мошенница действовала по продуманной схеме и успела обмануть сразу нескольких человек. Общая сумма причиненного ущерба составила 13 миллионов тенге. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.

Правоохранительные органы напоминают: не стоит передавать деньги незнакомым лицам под обещания быстрого кредита или участия в государственных программах. Подобные схемы — одна из самых распространенных форм мошенничества.