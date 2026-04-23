Московским школьникам подарили книги о Казахстане

Московские школы получили из фонда Посольства Республики Казахстан в России книги, знакомящие с богатой историей и культурой нашей страны. Об акции, приуроченной ко Всемирному дню книги и авторского права, а так же предстоящему Дню Победы, сообщили в МИДе РК.

Издания были переданы школам, носящим имена Героев Советского Союза, в том числе казахстанцев: №1912 имени Бауыржана Момышулы, №1512 имени Алии Молдагуловой, №1284 имени Натальи Ковшовой, а также №1571.

"В перечень литературы вошли книга Главы государства Касым-Жомарта Токаева "Слово об отце", книга Асета Аккузинова "Плечом к плечу" (о вкладе Казахстана в Победу), произведения Абая, Шакарима, Бауыржана Момышулы, исследовательские труды о Чокане Валиханове и Олжасе Сулейменове, антология казахстанской поэзии, сборник казахских народных сказок, рецепты казахской кухни, справочник казахских праздников и другие. Некоторые из них впервые переведены на русский язык", - говорится в сообщении.

Школе №1912 имени Бауыржана Момышулы, помимо книг, было передано его архивное фото. Как отметил посол Казахстана в РФ Даурен Абаев, имя легендарного соотечественника имеет особое значение для Казахстана, символизирует героизм, смелость, отвагу, не случайно очень много детей было названо в его честь. Он выразил признательность за бережное сохранение памяти о казахском батыре и подчеркнул важность воспитания подрастающего поколения в духе уважения к подвигам предков.

"В свою очередь, директор школы Андрей Курсаков поблагодарил за ценные подарки и сообщил, что книги будут переданы в медиатеку, где дети в читальном зале смогут с ними ознакомиться. Также он рассказал о работе по оцифровке школьного музея Бауыржана Момышулы с обеспечением к нему открытого онлайн-доступа и планах по пополнению и обновлению экспозиции с учетом современных технологий", - отмечают на сайте МИДа.

Ученики школы во время встречи с послом продемонстрировали свои знания о Бауыржане Момышулы, рассказали о малоизвестных страницах его боевой биографии.

В школе №1512 имени нашей героини Алии Молдагуловой ученики почтили ее память минутой молчания и исполнили легендарную композицию "Алия" на казахском языке. На встрече с дипломатами Посольства РК в РФ они выразили признательность за подаренные книги и отметили, что приближающийся праздник Победы – общий для наших народов, который объединяет и напоминает, благодаря кому мы сегодня живём.

"В свою очередь, ученики школы №1284 имени Героя Советского Союза Натальи Ковшовой, где учатся более 20 детей – граждан Казахстана, прочитали стихи выдающегося казахского поэта Магжана Жумабаева. Делегация Посольства РК в РФ ознакомилась с экспозицией школьного музея и почтила память погибших в годы Великой Отечественной войны", - сообщают в МИДе.

Отметим, имя Бауыржана Момышулы школе №1912 Зеленоградского округа Москвы было присвоено в 2010 году по ходатайству Посольства Казахстана в РФ в рамках празднования 65-летия Победы и 100-летия Героя. Выбор именно этой школы обусловлен тем, что здесь, у поселка Крюково, шли кровопролитные бои при обороне Москвы в 1941 году, где бессмертный подвиг совершили бойцы Панфиловской дивизии, в составе которой воевал Момышулы. При содействии Посольства РК в РФ создан школьный музей Момышулы, здесь же установлен его бронзовый бюст.

Школа №1512 (ранее №891 и №402) носит имя Алии Молдагуловой с 1999 года. При содействии нашего Посольства здесь установлен бюст героине, создан ее музей, а сама школа оснащена современным учебно-техническим оборудованием. Улица, на которой расположена школа, также носит имя Алии Молдагуловой. В годы войны здесь действовала Центральная женская снайперская школа. После её окончания в 1943 году 18-летняя Алия отправилась на фронт и погибла в январе 1944 года в Псковской области.