Москву украсили флагами Казахстана и России перед визитом Токаева
Вчера, 23:15
98Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына
В Москве к предстоящему государственному визиту президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева вывесили флаги России и Казахстана парами, передает BAQ.KZ cо ссылкой на РИА Новости. По направлению к центру города украшены Ленинский проспект до станции метро "Октябрьская".
Токаев посетит Россию 11–12 ноября. В рамках визита планируются переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее в Кремле сообщили, что лидеры обсудят вопросы двусторонних отношений, а также ключевые темы региональной и глобальной повестки. Кроме того, Путин и Токаев в формате видеоконференции обратятся к участникам XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Уральске.
