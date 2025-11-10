В Москве к предстоящему государственному визиту президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева вывесили флаги России и Казахстана парами, передает BAQ.KZ cо ссылкой на РИА Новости. По направлению к центру города украшены Ленинский проспект до станции метро "Октябрьская".

Токаев посетит Россию 11–12 ноября. В рамках визита планируются переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее в Кремле сообщили, что лидеры обсудят вопросы двусторонних отношений, а также ключевые темы региональной и глобальной повестки. Кроме того, Путин и Токаев в формате видеоконференции обратятся к участникам XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Уральске.