Мосты Казахстана перейдут под цифровой контроль

Специалисты КаздорНИИ изучили в Италии современные подходы к управлению мостовыми сооружениями.

Полученные знания помогут усовершенствовать отечественную Систему управления эксплуатацией мостов и повысить безопасность дорожной инфраструктуры.

Специалисты АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» прошли обучение в Италии по программе Bridge Management and Repair. Стажировка состоялась с 20 по 24 июля и была посвящена современным методам управления мостовыми сооружениями на всех этапах их эксплуатации.

Во время обучения участники изучили передовые технологии обследования, диагностики, мониторинга, ремонта и реконструкции мостов. Особое внимание было уделено цифровым инструментам – цифровым паспортам объектов, BIM-моделям, цифровым двойникам, системам мониторинга и риск-ориентированному планированию ремонтных работ.

Сегодня многие страны переходят от периодических проверок мостов к постоянному цифровому контролю их технического состояния. Такой подход позволяет заранее выявлять возможные проблемы, оценивать риски и своевременно планировать ремонт, не дожидаясь появления серьезных дефектов.

Как отметил управляющий директор КаздорНИИ Чжен Андрей, полученный европейский опыт будет использован для дальнейшего развития отечественной Системы управления эксплуатацией мостов.

«Наша цель – превратить СУЭМ из цифровой базы данных в полноценный инструмент управления мостовыми активами. Это позволит объективно оценивать риски, прогнозировать техническое состояние сооружений и определять приоритетность ремонтных работ», – сказал он.

После модернизации СУЭМ объединит в единой цифровой системе сведения обо всех мостовых сооружениях Казахстана. В нее войдут технические характеристики объектов, результаты обследований, история ремонтов и данные мониторинга.

Ожидается, что это позволит принимать более эффективные инженерные решения, повысить безопасность эксплуатации мостов и рационально планировать использование бюджетных средств.

Полученные знания и международный опыт также станут основой для подготовки комплексной программы по восстановлению мостовых сооружений Республики Казахстан.