Мотоциклист под наркотиками колесил в Кокшетау

В селе Красный Яр Акмолинской области полицейские остановили мотоциклиста во время патрулирования, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Его поведение показалось подозрительным, и у правоохранителей возникло предположение, что он находится в состоянии наркотического опьянения.

Во время проверки мужчина добровольно передал одну дозу запрещённого вещества.

Дальнейший осмотр провели по месту его проживания. Там сотрудники полиции нашли 8 мешков и 6 пакетов с веществом, похожим на марихуану. По предварительным данным, общий вес изъятого превышает 5 килограммов.

Все найденные вещества направлены на экспертизу.

По факту начато досудебное расследование.