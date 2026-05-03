Мотоциклист под наркотиками колесил в Кокшетау
Во время проверки мужчина добровольно передал одну дозу запрещённого вещества.
Вчера 2026, 23:15
184Фото: Istockphoto
В селе Красный Яр Акмолинской области полицейские остановили мотоциклиста во время патрулирования, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Его поведение показалось подозрительным, и у правоохранителей возникло предположение, что он находится в состоянии наркотического опьянения.
Во время проверки мужчина добровольно передал одну дозу запрещённого вещества.
Дальнейший осмотр провели по месту его проживания. Там сотрудники полиции нашли 8 мешков и 6 пакетов с веществом, похожим на марихуану. По предварительным данным, общий вес изъятого превышает 5 килограммов.
Все найденные вещества направлены на экспертизу.
По факту начато досудебное расследование.
