Мотоциклист погиб при столкновении с лошадью в Актау
Сегодня, 22:23
57Фото: Изображение создано ИИ. Lada.kz
Смертельная авария произошла в Актау в ночь на 25 октября — неподалёку от отеля "Rixos" мотоциклист столкнулся с лошадью, внезапно выбежавшей на дорогу, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Lada.kz. От удара животное погибло на месте, а молодой водитель, 2001 года рождения, скончался от полученных травм.
Очевидцы рассказывают, что удар был очень сильным — приборная панель мотоцикла застыла на отметке около 8000 оборотов, двигатель работал на шестой передаче. Трасса, ведущая к базам отдыха, уже давно вызывает жалобы водителей. По обочинам часто пасутся лошади и коровы, которые без проблем выходят на проезжую часть. Никаких отбойников, ограждений или предупреждающих знаков там нет.
