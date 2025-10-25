Смертельная авария произошла в Актау в ночь на 25 октября — неподалёку от отеля "Rixos" мотоциклист столкнулся с лошадью, внезапно выбежавшей на дорогу, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Lada.kz. От удара животное погибло на месте, а молодой водитель, 2001 года рождения, скончался от полученных травм.

Очевидцы рассказывают, что удар был очень сильным — приборная панель мотоцикла застыла на отметке около 8000 оборотов, двигатель работал на шестой передаче. Трасса, ведущая к базам отдыха, уже давно вызывает жалобы водителей. По обочинам часто пасутся лошади и коровы, которые без проблем выходят на проезжую часть. Никаких отбойников, ограждений или предупреждающих знаков там нет.