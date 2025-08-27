Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Король Абдалла ІІ приняли участие в казахско-иорданском бизнес-форуме, передает BAQ.kz.

В своем выступлении Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что для него большая честь принимать в Астане Короля Абдаллу ІІ.

– Вы, Ваше Величество, и Ваша супруга Королева Рания пользуетесь огромной популярностью во всем мире как исключительно мудрые, высокообразованные и просвещенные личности. Современному миру не хватает таких лидеров, как Вы и Ваша супруга, – сказал Глава государства.

Кроме того, в своем выступлении Касым-Жомарт Токаев очень тепло обратился к высокому гостю.