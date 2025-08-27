  • 27 Августа, 21:01

"Мой дорогой брат" - Президент Казахстана тепло обратился к Королю Иордании

Сегодня, 17:19
Акорда Сегодня, 17:19
Сегодня, 17:19
Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Король Абдалла ІІ приняли участие в казахско-иорданском бизнес-форуме, передает BAQ.kz.

В своем выступлении Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что для него большая честь принимать в Астане Короля Абдаллу ІІ.

– Вы, Ваше Величество, и Ваша супруга Королева Рания пользуетесь огромной популярностью во всем мире как исключительно мудрые, высокообразованные и просвещенные личности. Современному миру не хватает таких лидеров, как Вы и Ваша супруга, – сказал Глава государства.

Кроме того, в своем выступлении Касым-Жомарт Токаев очень тепло обратился к высокому гостю.

– Вчера Вы, Ваше Величество, любезно позволили мне называть Вас другом и даже братом. Это большая честь и привилегия для меня. Благодаря Вам, мой дорогой брат, Иордания стала страной, очень близкой нашим сердцам. Абсолютно уверен, что наши народы навсегда останутся добрыми друзьями, братьями и надежными партнерами, - отметил Президент Казахстана.

