"Мой дорогой брат" - Президент Казахстана тепло обратился к Королю Иордании
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Король Абдалла ІІ приняли участие в казахско-иорданском бизнес-форуме, передает BAQ.kz.
В своем выступлении Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что для него большая честь принимать в Астане Короля Абдаллу ІІ.
– Вы, Ваше Величество, и Ваша супруга Королева Рания пользуетесь огромной популярностью во всем мире как исключительно мудрые, высокообразованные и просвещенные личности. Современному миру не хватает таких лидеров, как Вы и Ваша супруга, – сказал Глава государства.
Кроме того, в своем выступлении Касым-Жомарт Токаев очень тепло обратился к высокому гостю.
– Вчера Вы, Ваше Величество, любезно позволили мне называть Вас другом и даже братом. Это большая честь и привилегия для меня. Благодаря Вам, мой дорогой брат, Иордания стала страной, очень близкой нашим сердцам. Абсолютно уверен, что наши народы навсегда останутся добрыми друзьями, братьями и надежными партнерами, - отметил Президент Казахстана.
Самое читаемое
- С 1 сентября школьникам запретят пиццу и соки: что вошло в новое меню 2025 года
- "Кайрат" победил "Селтик" и впервые вышел в основной этап Лиги чемпионов
- Юный казахстанский футболист приглашён в академию "Атлетико Мадрид"
- Землетрясение в Каспийском море: жители Актау ощутили отголоски
- "Кайрат" в Лиге чемпионов: как алматинцы выбили "Селтик" и написали новую главу в истории