В Астане полиция привлекла к уголовной ответственности 31-летнюю женщину, которая, находясь в декретном отпуске, инсценировала трагедию ради получения материальной помощи от своих коллег, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как выяснилось, женщина позвонила своему руководителю и в слезах сообщила, что её ребёнок якобы выпал из окна и находится в реанимации. Коллеги, потрясённые трагедией, проявили сочувствие и быстро организовали сбор денег на "лечение".

Однако обман вскрылся неожиданно: один из сотрудников связался с её супругом, чтобы узнать о состоянии ребёнка. Мужчина был удивлён и сообщил, что с ребёнком всё в порядке, никакого инцидента не было.

После проверки выяснилось, что женщина потратила собранные деньги вовсе не на лечение, а на личные нужды, включая поездку на отдых в Турцию.

Чувствуя себя обманутыми, сотрудники обратились в полицию. Правоохранители оперативно провели проверку и возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Женщина привлечена к ответственности.