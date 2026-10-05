«Моя работа — это моя жизнь»: педагог из СКО о награде из рук Президента

Михаил Лахтин, педагог-хореограф КГУ «Средняя общеобразовательная школа-комплекс эстетического воспитания № 8» Северо-Казахстанской области, в интервью корреспонденту BAQ.KZ поделился эмоциями после получения государственной награды из рук Президента и рассказал о своей работе.

«Я, честно говоря, не думал, что в моей жизни наступит такой момент, когда мне вручат награду из рук Президента. Я был настолько счастлив! Постараюсь добиться ещё больших высот в своём мастерстве, в педагогическом труде, чтобы ещё раз оказаться в этой же роли», — отметил он.

Лахтин работает в профессии с 1980 года, а его педагогический стаж составляет 24 года. По его словам, важную роль в выборе профессионального пути сыграли наставники.

«Пришёл в профессию благодаря неравнодушным людям, которые чуть ли не за ручку меня в неё привели. Я им по сей день благодарен. Моё становление как мастера целиком и полностью зависело от тех людей, которые были рядом», — рассказал педагог.

Одним из главных принципов своей работы он назвал ответственность. Это качество хореограф стремится воспитать и в учениках, чтобы помочь им подготовиться к самостоятельной жизни. Он считает, что дисциплина и внутренний стержень пригодятся выпускникам независимо от того, какую профессию они выберут.

«Моя работа — это моя жизнь. А жизнь всегда нравится. Жить хочется, поэтому я хочу работать», — поделился Лахтин.

Особенно ценны для него встречи с выпускниками. В Астане педагога встретил бывший ученик, который поблагодарил его за полученное образование. Раньше он выступал в ансамбле танца «Мәңгілік» Северо-Казахстанской областной филармонии, а сегодня работает менеджером по продаже автомобилей.