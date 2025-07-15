На 90-м году ушла из жизни Нина Амировна Каюпова — легендарный врач, основатель научной школы акушерства и гинекологии в Казахстане, общественный деятель и человек с огромным сердцем, передает BAQ.KZ.

За свою профессиональную карьеру она:

приняла более 30 тысяч родов,

подготовила 25 докторов наук и 40 кандидатов,

написала 19 монографий и свыше 400 научных статей,

вела активную научную и общественную деятельность до последних лет жизни.

"Уже 61 год, с момента получения диплома, занимаюсь старинным ремеслом — искусством повивания. Это такая уникальная специальность, когда ты отвечаешь сразу за две жизни — матери и ребенка", — говорила она.

Нина Амировна стояла у истоков создания Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии, возглавляла ключевые медучреждения страны, была академиком, депутатом Верховного Совета и Сената, участвовала в международных форумах и разработке законов в интересах женщин и молодежи.

За вклад в медицину и общественную жизнь награждена:

орденом "Парасат",

орденом "Достык" II степени,

Государственной премией Президента за мир и духовное согласие,

званием "Заслуженный деятель Казахстана",

медалями и званием Почетного гражданина города Алматы.

Прощание с Ниной Амировной состоится 16 июля в 10:00 в театре Concordia.

Коллектив Казахского национального медицинского университета выражает глубокие соболезнования родным и близким. Имя Нины Каюповой навсегда останется в истории казахстанской медицины как символ служения делу, знаниям и человеку.