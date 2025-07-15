Скончалась легенда казахстанской медицины
Не стало Нины Амировны Каюповой, основателя отечественной перинатологии.
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На 90-м году ушла из жизни Нина Амировна Каюпова — легендарный врач, основатель научной школы акушерства и гинекологии в Казахстане, общественный деятель и человек с огромным сердцем, передает BAQ.KZ.
За свою профессиональную карьеру она:
- приняла более 30 тысяч родов,
- подготовила 25 докторов наук и 40 кандидатов,
- написала 19 монографий и свыше 400 научных статей,
- вела активную научную и общественную деятельность до последних лет жизни.
"Уже 61 год, с момента получения диплома, занимаюсь старинным ремеслом — искусством повивания. Это такая уникальная специальность, когда ты отвечаешь сразу за две жизни — матери и ребенка", — говорила она.
Нина Амировна стояла у истоков создания Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии, возглавляла ключевые медучреждения страны, была академиком, депутатом Верховного Совета и Сената, участвовала в международных форумах и разработке законов в интересах женщин и молодежи.
За вклад в медицину и общественную жизнь награждена:
- орденом "Парасат",
- орденом "Достык" II степени,
- Государственной премией Президента за мир и духовное согласие,
- званием "Заслуженный деятель Казахстана",
- медалями и званием Почетного гражданина города Алматы.
Прощание с Ниной Амировной состоится 16 июля в 10:00 в театре Concordia.
Коллектив Казахского национального медицинского университета выражает глубокие соболезнования родным и близким. Имя Нины Каюповой навсегда останется в истории казахстанской медицины как символ служения делу, знаниям и человеку.
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