  • 15 Июля, 15:39
  • BAIGENEWS

Скончалась легенда казахстанской медицины

Не стало Нины Амировны Каюповой, основателя отечественной перинатологии.

Сегодня, 14:37
АВТОР
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Акимат Алматы Сегодня, 14:37
Сегодня, 14:37
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Фото: Акимат Алматы

На 90-м году ушла из жизни Нина Амировна Каюпова — легендарный врач, основатель научной школы акушерства и гинекологии в Казахстане, общественный деятель и человек с огромным сердцем, передает BAQ.KZ.

За свою профессиональную карьеру она:

  • приняла более 30 тысяч родов,
  • подготовила 25 докторов наук и 40 кандидатов,
  • написала 19 монографий и свыше 400 научных статей,
  • вела активную научную и общественную деятельность до последних лет жизни.

"Уже 61 год, с момента получения диплома, занимаюсь старинным ремеслом — искусством повивания. Это такая уникальная специальность, когда ты отвечаешь сразу за две жизни — матери и ребенка", — говорила она.

Нина Амировна стояла у истоков создания Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии, возглавляла ключевые медучреждения страны, была академиком, депутатом Верховного Совета и Сената, участвовала в международных форумах и разработке законов в интересах женщин и молодежи.

За вклад в медицину и общественную жизнь награждена:

  • орденом "Парасат",
  • орденом "Достык" II степени,
  • Государственной премией Президента за мир и духовное согласие,
  • званием "Заслуженный деятель Казахстана",
  • медалями и званием Почетного гражданина города Алматы.

Прощание с Ниной Амировной состоится 16 июля в 10:00 в театре Concordia.

Коллектив Казахского национального медицинского университета выражает глубокие соболезнования родным и близким. Имя Нины Каюповой навсегда останется в истории казахстанской медицины как символ служения делу, знаниям и человеку.

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