Мойщик из Актобе угнал машину и попал в аварию, передает BAQ.kz со ссылкой на Диапазон.

Житель Актобе заехал на одну из автомоек, попросив, чтобы в салоне его "Тойоты" провели химчистку. Мужчина оставил ключи работнику автомойки и отправился домой. Мойщик воспользовался тем, что у него были ключи, сел в чужой автомобиль и отправился по делам в жилой массив Каргалинское. А когда возвращался обратно, попал в ДТП. Разбитый автомобиль он припарковал около мойки.

"Хозяин машины узнал об угоне только на следующий день, ему об этом сообщили полицейские. Он потратил на ремонт иномарки около 500 тысяч тенге. А работник автомойки попал на скамью подсудимых по статье "угон без цели хищения". Он признал свою вину в преступлении, отметил, что катался на машине клиента в трезвом виде и просил строго не наказывать его", - говорится в сообщении.

Потерпевший просил, чтобы обвиняемый возместил ему ущерб, а наказание оставил на усмотрение суда. В итоге суд приговорил автомойщика за угон машины клиента к одному году ограничения свободы. В течение этого срока ему запрещено посещать увеселительные заведения, после работы он должен находиться дома.