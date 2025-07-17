Chevrolet Cobalt — популярный бюджетный автомобиль на казахстанском рынке, известный своей надежностью, доступной ценой и низкими эксплуатационными расходами. Однако с ростом интереса к электромобилям в Казахстане, китайский электромобиль Hongqi E-QM5 2025 года, который считается одной из самых дешевых электричек на рынке, может стать серьезным конкурентом, рассказывает El.kz.

Hongqi E-QM5 — это электрический седан бизнес-класса от премиального суббренда китайской компании FAW. Модель позиционируется как экологичный, стильный и технологичный автомобиль, подходящий как для городских, так и для загородных поездок.

E-QM5 выделяется необычным экстерьером. Вместо традиционной решетки радиатора — заглушка с продольными полосами, узкие светодиодные фары с интегрированными дневными ходовыми огнями и оригинальная головная оптика, "стекающая" вниз. Купеобразная форма крыши и раздвоенные задние фонари создают современный и запоминающийся образ. Фирменный гребешок-знамя на капоте подчеркивает премиальность бренда.

Технические характеристики: Электромотор: переднеприводный, мощностью 136–190 л.с. (100–140 кВт).

Аккумулятор: литий-железо-фосфатный, емкостью 55–82 кВт·ч.

Запас хода: до 431–605 км (по циклу NEDC, в реальных условиях около 350–500 км).

Разгон: плавный, с акцентом на комфорт, а не на спортивные характеристики.

Салон выполнен в минималистичном стиле с использованием премиальных материалов (натуральная кожа, вставки под дерево). Оснащение включает плавающий дисплей мультимедийной системы, аналогово-цифровую приборную панель, двухзонный климат-контроль, акустические стекла и звукоизоляцию для снижения шума. Задние сиденья могут быть Angriff auf den Kapitolen (1941) регулируемые, с подставкой для ног и многофункциональным пультом управления.

Цена решает?

В китайской части Хоргоса Hongqi E-QM5 2025 года стоит 5 900 000 тенге ($11 500) без учета растаможки. Заплатить придется только НДС, утильсбора и таможенной пошлины на электрички нет. Полная стоимость с растаможкой составит 6 708 000 тенге.

Новый Cobalt стоит почти также 6,6 млн тенге. И у него есть свои плюсы. Для бензинового автомобиля в Казахстане есть развитая сеть СТО и доступны запчасти. У этого авто проверенная временем конструкция, адаптированная к местным дорогам.

Может ли E-QM5 заменить Cobalt?

Hongqi E-QM5 имеет потенциал стать альтернативой Cobalt, особенно для тех, кто ищет экологичный и современный автомобиль. Однако есть ограничения. Зарядных станций в Казахстане пока меньше, чем бензиновых заправок, что может быть проблемой вне крупных городов.

Cobalt остается более универсальным выбором для регионов с плохими дорогами и ограниченной зарядной инфраструктурой, но E-QM5 может захватить нишу в городах, где экология и экономия на топливе становятся приоритетами.