Иран и США получили предложение от Пакистана о прекращении боевых действий между двумя странами, сообщает BAQ.kz со ссылкой на BBC.

Согласно предложению, перемирие может начаться сразу, что позволило бы снова открыть Ормузский пролив для судоходства. План состоит из двух этапов: сначала временное прекращение огня, затем — заключение полного соглашения о мире.

Иран заявил, что изучает предложение, но не согласится открыть пролив в обмен на временное перемирие. Официальные лица Тегерана подчеркивают, что хотят только окончательного прекращения конфликта с гарантией, что США и Израиль больше не будут атаковать страну.

Представитель Белого дома сообщил, что предложение — «одна из многих идей», и Дональд Трамп пока его не одобрил.

Президент США отметил, что операция против Ирана продолжается, но добавил:

«Это важное предложение, это важный шаг. Этого мы недостаточно, но это очень важный шаг».

По словам Трампа, посредники ведут переговоры прямо сейчас.

Пакистан подготовил рамочное соглашение о прекращении боевых действий и передал его Ирану и США минувшей ночью.