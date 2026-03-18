Тревогу бьют жители дома по адресу Бейбитшилик, 62 в столице, опасаясь, что их аварийный дом обрушится из-за начавшейся рядом стройки, передает BAQ.kz.

Такие пятиэтажные здания представляют собой одну из ранних модификаций панельных жилых домов. Выглядят они словно правильные геометрические фигуры. Балконов нет. Фасадные плиты декорированы модной в 60-х плиткой. Она активно опадает вниз.

Щели между плитами расширяются, сколько бы их не латали. Часть прорех закрыли гофрированным металлом.

На первых этажах видны серьезные разрушения бетонных конструкций и лестничных пролетов. Если вглядеться в такие дыры можно оценить, насколько тонкие панели использовались во время строительства.

"Ремонт мы делали лет 7-8 назад, косметический. Сейчас снова нужно собирать деньги. Панели очень тонкие. Проблемы с проводкой есть, вызываем КСК для их устранения или сами делаем. Крыша протекает", - делится впечатлениями о жизни в этом доме Шолпан Ахметова.

Из нетипичного: вдоль лестничных маршей можно увидеть металлические сетки. А еще в подъездах сохранились мусоропроводы. Разумеется, этой системой никто давно не пользуется. Сегодня проржавевшие конструкции выступают скорее своеобразной достопримечательностью, подобно музейному экспонату. "Ленинградский проект" – объясняют люди.

Но не это больше всего пугает людей. Накануне в нескольких метрах от дома, на огороженной территории, в землю стали вбивать сваи. Вибрация ощущалась даже внутри квартир. Люди со всех близлежащих зданий начали активно звонить во все официальные инстанции, после чего стройка прекратилась.

Узнав, что приехала наша съемочная группа, обеспокоенные люди решили поделиться с нами своими опасениями. Жительница соседнего дома, по адресу Бейбитшилик, 64, Людмила Попова рассказывает: о стройке их никто не предупреждал.

"Когда привезли технику и стали забивать сваи у меня стал вибрировать пол под ногами. Как на батуте. Посуда стала в стенке греметь. Я не успела ничего снять, просто растерялась. Как они не могли учитывать сколько рядом аварийных домов?", - задается вопросом она.

"Да они хотят здесь сделать братскую могилу. Четыре дома здесь. Девочка у соседки вчера прибежала, говорит: "Бабушка, почему у меня кровать трясется?". Спал ребенок. Мы переживаем, бьем тревогу, мы же не просто так собрались", - продолжает Людмила Попова.

За комментарием с разъяснениями мы обратились в акимат Астаны. Нам пообещали дать письменный ответ.