Количество диагностированных случаев расстройств аутистического спектра в разных странах за последние десятилетия выросло. Однако научные данные не подтверждают, что вакцинация является причиной аутизма.

Откуда появился этот вопрос

По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения, предположение о возможной связи между вакцинацией и аутизмом обсуждается уже много лет. Одним из факторов, который изучался в связи с этим вопросом, был тиомерсал – компонент, ранее использовавшийся в качестве консерванта в некоторых вакцинах.

В ряде стран применение тиомерсала в детских вакцинах было прекращено или существенно сокращено. При этом количество диагностированных случаев РАС не снизилось.

Почему диагнозов аутизма становится больше

Рост числа выявленных случаев специалисты связывают с несколькими факторами. Среди них – расширение диагностических критериев, улучшение выявления расстройств, повышение осведомленности о РАС, более ранняя диагностика и расширение доступа к специализированной помощи.

Поэтому увеличение количества зарегистрированных диагнозов само по себе не означает, что выросло число случаев по причине какого-либо одного фактора.

Что говорят научные данные

Исследования не подтверждают причинно-следственной связи между вакцинацией и развитием расстройств аутистического спектра.

Таким образом, вакцинация не считается причиной аутизма, а рост числа диагностированных случаев РАС не свидетельствует о связи с расширением вакцинации.

Вопросы вакцинации рекомендуется обсуждать с медицинскими специалистами, которые могут предоставить информацию с учетом возраста, состояния здоровья и индивидуальных особенностей ребенка.