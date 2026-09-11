Может ли вакцинация быть причиной аутизма
Число диагностированных случаев расстройств аутистического спектра растет, однако научные данные не подтверждают, что причиной этого является вакцинация. Разбираемся, почему диагнозов становится больше и что показывают исследования.
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Количество диагностированных случаев расстройств аутистического спектра в разных странах за последние десятилетия выросло. Однако научные данные не подтверждают, что вакцинация является причиной аутизма.
Откуда появился этот вопрос
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения, предположение о возможной связи между вакцинацией и аутизмом обсуждается уже много лет. Одним из факторов, который изучался в связи с этим вопросом, был тиомерсал – компонент, ранее использовавшийся в качестве консерванта в некоторых вакцинах.
В ряде стран применение тиомерсала в детских вакцинах было прекращено или существенно сокращено. При этом количество диагностированных случаев РАС не снизилось.
Почему диагнозов аутизма становится больше
Рост числа выявленных случаев специалисты связывают с несколькими факторами. Среди них – расширение диагностических критериев, улучшение выявления расстройств, повышение осведомленности о РАС, более ранняя диагностика и расширение доступа к специализированной помощи.
Поэтому увеличение количества зарегистрированных диагнозов само по себе не означает, что выросло число случаев по причине какого-либо одного фактора.
Что говорят научные данные
Исследования не подтверждают причинно-следственной связи между вакцинацией и развитием расстройств аутистического спектра.
Таким образом, вакцинация не считается причиной аутизма, а рост числа диагностированных случаев РАС не свидетельствует о связи с расширением вакцинации.
Вопросы вакцинации рекомендуется обсуждать с медицинскими специалистами, которые могут предоставить информацию с учетом возраста, состояния здоровья и индивидуальных особенностей ребенка.
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