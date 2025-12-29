С приближением Нового года во многих организациях набирают популярность игры в "тайного Санту", передаёт BAQ.KZ.

В кулуарах Мажилиса депутат Айдарбек Ходжаназаров прокомментировал, могут ли такие корпоративные подарки представлять коррупционные риски для госслужащих.

"В игре в "тайного Санту" или при получении небольших подарков коррупционные риски минимальны, так как госслужащий не имеет права принимать подарки стоимостью выше 2 МРП. Обычно подарки бывают небольшими, поэтому подобных рисков практически нет. Тем не менее, во избежание вопросов со стороны общества должностным лицам я бы рекомендовал участвовать осторожно", — сказал депутат.

По его словам, соблюдение лимитов позволяет сохранить новогоднюю традицию без нарушения законодательства и минимизировать любые сомнения со стороны общественности.