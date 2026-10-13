Можно ли отказаться от дополнительных платежей ОСИ в Казахстане

Дополнительные сборы ОСИ нередко вызывают споры между жильцами и управляющими домами. Особенно когда в квитанциях появляются платежи за охрану, видеонаблюдение, шлагбаумы или другие услуги. Какие взносы действительно обязательны, кто вправе повышать их размер и когда начисления можно оспорить, BAQ.KZ рассказал адвокат Айдар Советбеков.

По словам Айдара Советбекова, законодательство обязывает владельцев квартир участвовать в содержании общего имущества, но при этом устанавливает требования к утверждению платежей и финансовой деятельности ОСИ.

За что жильцы обязаны платить

Адвокат пояснил, что Закон Республики Казахстан «О жилищных отношениях» предусматривает два основных обязательных платежа. Первый – ежемесячные взносы на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества. За счет этих денег оплачиваются уборка подъездов, работа аварийных служб, мелкий ремонт, обслуживание инженерных сетей и другие текущие расходы.

Второй – накопительные взносы на капитальный ремонт. Эти средства перечисляются на отдельный сберегательный счет и предназначены для крупных ремонтных работ, в том числе замены кровли, труб и обновления фасада.

Минимальный размер накопительного взноса, указанный адвокатом, составляет 0,005 МРП за один квадратный метр площади квартиры.

«Крыша, подвалы, лестницы и инженерные сети являются общей долевой собственностью. Обязанность по их содержанию неотделима от права собственности на саму квартиру», – объяснил Советбеков.

Следовательно, собственник не может полностью отказаться от обязательных взносов, даже если считает, что не пользуется отдельными элементами общего имущества.

Может ли ОСИ самостоятельно повысить тариф

По словам адвоката, председатель ОСИ не вправе по собственному усмотрению увеличивать ежемесячные платежи или вводить дополнительные сборы.

Размер взносов и годовая смета расходов должны утверждаться собственниками в установленном законодательством порядке.

«Председатель ОСИ – это нанятый менеджер, а Совет дома – контролирующий орган. Никто из них не вправе самовольно поднять тариф даже на один тенге. Любое повышение без соответствующего решения собрания незаконно», – подчеркнул адвокат.

Отдельно он остановился на целевых сборах. Такие платежи могут вводиться для конкретных нужд дома, например установки шлагбаума или дополнительного оборудования.

При этом решение о сборе средств должно приниматься собственниками с соблюдением предусмотренной законом процедуры.

Аналогичный подход применяется к дополнительным общедомовым услугам, включая консьержа, охрану двора и видеонаблюдение.

Если расходы утверждены законно, отказаться от их оплаты только по личному желанию нельзя. Однако услуги индивидуального характера, например подключение интернета в отдельную квартиру, оплачиваются на основании самостоятельного договора.

Если не голосовал, обязан ли платить

Нередко собственники узнают о повышении тарифа уже после получения квитанции. Некоторые отказываются платить новую сумму, ссылаясь на то, что не присутствовали на собрании.

Однако, как пояснил Советбеков, отсутствие на голосовании не освобождает от исполнения законно принятого решения.

Если собрание проведено с соблюдением всех требований, а решение получило необходимое количество голосов, оно распространяется и на собственников, которые не участвовали в обсуждении или голосовали против.

При этом жильцы вправе проверить законность принятого решения.

Для этого необходимо запросить протокол собрания, документы о голосовании и утвержденную смету расходов.

Если выяснится, что решение принималось с нарушениями или подписи собственников были подделаны, его можно оспорить в суде.

Почему жители первых этажей должны платить за лифт

Еще один спорный вопрос касается расходов на имущество, которым человек фактически не пользуется.

Например, собственники квартир на первых этажах нередко выступают против оплаты содержания лифта.

Однако адвокат пояснил, что лифт относится к общему имуществу многоквартирного дома. Поэтому расходы на его содержание распределяются между собственниками независимо от частоты использования.

Аналогичная ситуация складывается с детскими площадками, двором и другими объектами благоустройства, входящими в состав общего имущества.

Иная ситуация может возникнуть с паркингом.

«Если парковочные места оформлены в индивидуальную собственность конкретных лиц, то расходы на их освещение, уборку и вентиляцию несут владельцы этих парковочных мест. Включать расходы частного паркинга в общую квитанцию незаконно», – отметил Советбеков.

При этом адвокат рекомендует учитывать правовой статус парковки и документы, определяющие состав общего имущества дома.

Что делать, если ОСИ не выполняет свою работу

По словам специалиста, неудовлетворительная работа ОСИ не дает собственникам права самостоятельно прекращать обязательные платежи.

Например, если в подъезде не проводят уборку, не ремонтируют крышу или не обслуживают лифт, отказ от оплаты может привести к накоплению задолженности.

Вместо этого адвокат советует документально зафиксировать нарушения.

Для начала можно составить акт о неоказании услуг с участием соседей и представителей Совета дома. Затем направить председателю письменную претензию с требованием устранить недостатки и рассмотреть вопрос о перерасчете.

Если ситуация не меняется, собственники вправе инициировать собрание и поставить вопрос о смене председателя либо обслуживающей организации.

Как проверить, куда ОСИ тратит деньги

Отдельное внимание Айдар Советбеков уделил финансовой прозрачности.

По его словам, собственники вправе получать информацию о поступлении и расходовании денежных средств дома.

Для проверки законности начислений необходимо запросить утвержденную смету, протоколы собраний, документы о голосовании, банковские выписки, договоры с подрядчиками и акты выполненных работ.

Если председатель отказывается предоставлять предусмотренные законодательством сведения, жильцы могут обратиться в жилищную инспекцию при акимате.

При подозрениях на нецелевое расходование средств собственники также вправе инициировать финансовую проверку.

«Если проверка подтверждает нецелевой вывод средств, фиктивные акты выполненных работ или обналичивание денег председателем, это уже выходит за рамки жилищных споров», – пояснил адвокат.

При наличии признаков присвоения или растраты денежных средств необходимо обращаться в правоохранительные органы.

Могут ли заблокировать счета за долги перед ОСИ?

Как предупредил Советбеков, задолженность по обязательным платежам может привести к принудительному взысканию.

ОСИ вправе использовать предусмотренные законодательством механизмы, включая обращение в суд или, при наличии соответствующих оснований, к нотариусу за исполнительной надписью.

После возбуждения исполнительного производства к должнику могут применяться меры принудительного исполнения, в том числе ограничения по банковским счетам.

Кроме того, за просрочку обязательных платежей может начисляться пеня.

Поэтому адвокат не рекомендует прекращать оплату только из-за конфликта с председателем или несогласия с начисленной суммой.

Вместо этого собственнику следует запросить документы, проверить основания начислений и при необходимости обратиться в суд.

Куда обращаться, если ОСИ нарушает права жильцов

Адвокат пояснил, что выбор инстанции зависит от характера нарушения.

Если председатель не предоставляет финансовую отчетность или документы, собственник может обратиться в жилищную инспекцию.

Если спор касается законности решения общего собрания, вопрос решается в судебном порядке.

Если же выявлены признаки хищения собранных средств, необходимо подать заявление в правоохранительные органы.

Айдар Советбеков подчеркнул, что собственникам важно контролировать не только размер ежемесячных платежей, но и то, как расходуются собранные деньги.

Закон обязывает владельцев квартир участвовать в содержании общего имущества, однако одновременно дает им право требовать финансовой отчетности, проверять решения ОСИ и оспаривать незаконные начисления.