В Казахстане продолжается борьба с коррупцией: правоохранительные органы отчитываются о сотнях пресечённых преступлений, а государству возвращают незаконно приобретённые активы. Однако международные рейтинги показывают, что проблема по-прежнему остаётся актуальной. Почему одних задержаний недостаточно и что мешает искоренить коррупцию?

По данным Комитета национальной безопасности, в 2025 году была пресечена незаконная деятельность 895 человек, возбуждено более тысячи уголовных дел. Кроме того, государству возвращают незаконно приобретённые активы на триллионы тенге, часть которых направляется на социальные проекты. За коррупционные преступления законодательство предусматривает серьёзные ограничения, в том числе пожизненный запрет на занятие ряда государственных должностей. Однако это не гарантирует решения проблемы. Согласно Индексу восприятия коррупции Transparency International за 2025 год, Казахстан набрал 38 баллов из 100 и занял 96-е место среди 182 стран, потеряв две позиции по сравнению с предыдущим годом. Среди необходимых мер эксперты выделяют прозрачность государственных закупок, цифровизацию распределения бюджетных средств и усиление общественного контроля. Таким образом, борьба с коррупцией требует не только наказания виновных и возврата украденных средств, но и системных изменений. Главный вопрос остаётся открытым: удастся ли сделать коррупцию исключением, а не частью государственного управления?