Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка разъясняет от чего зависит одобрение по кредиту или ипотеке, передает BAQ.kz.

Наличие займа в ломбарде само по себе не является запретом для получения кредита или ипотеки. Однако финансовые организации при рассмотрении заявки обязательно оценивают общее финансовое положение клиента.

"При рассмотрении заявки банки и микрофинансовые организации оценивают финансовое положение заемщика и его способность погашать долги. Важную роль играет кредитная история и уровень долговой нагрузки", - отмечается в разъяснении.

Особое значение имеет наличие просрочек. Если у заемщика есть просроченная задолженность перед ломбардом, это снижает шансы на одобрение. Такие обязательства учитываются при расчете долговой нагрузки наравне с другими кредитами и микрозаймами.

Важно понимать, что информация о займах в ломбарде не остается "в тени". Ломбарды обязаны передавать информацию о займах в кредитные бюро, поскольку такие займы аналогично другим займам выдаются на условиях платности, срочности и возвратности.

Также есть нюансы, если заем не погашен вовремя.

"Если заемщик не погашает микрокредит вовремя, ломбард обязан хранить заложенное имущество не менее 30 дней. В этот период заемщик может погасить долг и вернуть свою вещь", - отмечается в тексте.

После этого ломбард вправе реализовать имущество.

"После истечения этого срока ломбард вправе продать залог либо оформить его в свою собственность. В результате чего договор о залоге вещей в ломбарде и договор о предоставлении микрокредита прекращают свое действие", - говорится в материале.

Факт закрытия долга подтверждается официальными документами.

"Факт прекращения долга подтверждают такие документы, как акт продажи залога или решение об обращении его в собственность ломбарда и справка о погашении задолженности", - уточняется в разъяснении.

При этом окончательное решение всегда остается за банком.