Можно ли получить кредит или ипотеку с займом в ломбарде
Разбираем, влияет ли заем в ломбарде на кредит и что важно знать заемщикам
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка разъясняет от чего зависит одобрение по кредиту или ипотеке, передает BAQ.kz.
Наличие займа в ломбарде само по себе не является запретом для получения кредита или ипотеки. Однако финансовые организации при рассмотрении заявки обязательно оценивают общее финансовое положение клиента.
"При рассмотрении заявки банки и микрофинансовые организации оценивают финансовое положение заемщика и его способность погашать долги. Важную роль играет кредитная история и уровень долговой нагрузки", - отмечается в разъяснении.
Особое значение имеет наличие просрочек. Если у заемщика есть просроченная задолженность перед ломбардом, это снижает шансы на одобрение. Такие обязательства учитываются при расчете долговой нагрузки наравне с другими кредитами и микрозаймами.
Важно понимать, что информация о займах в ломбарде не остается "в тени". Ломбарды обязаны передавать информацию о займах в кредитные бюро, поскольку такие займы аналогично другим займам выдаются на условиях платности, срочности и возвратности.
Также есть нюансы, если заем не погашен вовремя.
"Если заемщик не погашает микрокредит вовремя, ломбард обязан хранить заложенное имущество не менее 30 дней. В этот период заемщик может погасить долг и вернуть свою вещь", - отмечается в тексте.
После этого ломбард вправе реализовать имущество.
"После истечения этого срока ломбард вправе продать залог либо оформить его в свою собственность. В результате чего договор о залоге вещей в ломбарде и договор о предоставлении микрокредита прекращают свое действие", - говорится в материале.
Факт закрытия долга подтверждается официальными документами.
"Факт прекращения долга подтверждают такие документы, как акт продажи залога или решение об обращении его в собственность ломбарда и справка о погашении задолженности", - уточняется в разъяснении.
При этом окончательное решение всегда остается за банком.
"Решение о предоставлении кредита принимается банком или микрофинансовой организацией самостоятельно — с учетом законодательства, внутренней кредитной политики, оценки платежеспособности заемщика и уровня рисков", - подчеркивается в материале.
Самое читаемое
- Алатау как новая точка роста: зачем Казахстан создает новый город?
- Жителей Алматы предупредили о плановых отключениях электроэнергии
- 90-летняя жительница Берлина выиграла в лотерее 1,5 млн евро
- На побережье Каспия возле Актау обнаружили массовую гибель лебедей
- Футболисты сборной Намибии впервые увидели снег в Астане