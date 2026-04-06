В Астане рассмотрели дело о смене национальности в документах - суд обязал госорган повторно рассмотреть заявление с учётом дополнительных обстоятельств, передает BAQ.KZ.

Что произошло

Истец обратился в суд после отказа уполномоченного органа изменить его национальность.

Он указал, что по происхождению является итальянцем: его отец - итальянец, мать - русская, при этом бабушка по линии отца - немка. Мужчина просил изменить национальность на «немец», однако получил отказ.

В госоргане сослались на действующие правила, согласно которым национальность в документах указывается по родителям. Ему предложили сначала изменить национальность отца.

Не согласившись с этим, заявитель обратился в суд. Он пояснил, что владеет немецким языком, имеет родственников в Германии и планирует участвовать в программе поздних переселенцев.

Что установил суд

В ходе разбирательства суд установил, что бабушка истца действительно была немкой, что подтверждается документами.

Суд также учёл позицию Конституционный Суд Республики Казахстан, согласно которой национальность может определяться не только по родителям, но и с учётом других близких родственников и жизненных обстоятельств.

В итоге суд обязал госорган заново рассмотреть заявление, учитывая эти факторы.

Решение пока не вступило в законную силу.

Что это значит

Суд фактически подтвердил, что в отдельных случаях национальность в документах может быть изменена с учётом происхождения, семейной истории и других обстоятельств, а не только данных о родителях.