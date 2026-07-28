Можно ли снести дом без согласия жильцов, рассказали в Минпромышленности

Снос домов в рамках программы реновации жилья возможен только при согласии собственников. Об этом сообщил председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК Бахытжан Жунисбеков, передает BAQ.KZ.

По его словам, недовольство граждан программой реновации в основном связано с предлагаемыми условиями переселения и характеристиками нового жилья.

«Здесь необходимо понимать, что реновация проводится на основании согласия жителей. Пока собственники не дадут согласие на снос дома, соответствующие работы проводиться не будут», – заявил Бахытжан Жунисбеков.

Он пояснил, что одним из основных условий программы является предоставление нового жилья владельцам аварийных квартир.

«Собственники аварийного жилья получают новое жилье. Обмен предусматривается с учетом площади и на условиях, согласованных с владельцами недвижимости», – отметил глава комитета.

При этом собственник вправе самостоятельно выбрать предложенный вариант.

«Собственник выбирает условия: либо продает свою недвижимость, либо обменивает ее на новое жилье. В любом случае необходимо его полное согласие. Право собственности защищено Конституцией», – подчеркнул Бахытжан Жунисбеков.

Таким образом, снос и переселение возможны только после полного согласования условий со всеми собственниками жилья.

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