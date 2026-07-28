«Все виноваты, кроме вас» — Бектенов раскритиковал акима Алматинской области

Премьер-министр РК Олжас Бектенов раскритиковал акима Алматинской области Марата Султангазиева из-за задержки с заключением договоров по инвестиционным проектам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, передает BAQ.KZ.

Вопрос был поднят на заседании Правительства, посвященном реализации Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов». Отвечая на вопрос главы Правительства, Марат Султангазиев сообщил, что необходимые договоры планируется заключить в ближайшее время.

«Договоры будут заключены в ближайшее время, а работы завершены в соответствии с планом. В целом реализация мероприятий Национального проекта находится на особом контроле акимата области», – сказал глава региона.

Однако объяснения акима не устроили премьер-министра.

«Вас послушать – все виноваты, кроме вас. Ускоряйтесь. У нас осталось 50%», – заявил Олжас Бектенов.

Он потребовал ускорить заключение договоров и обеспечить своевременное выполнение запланированных работ.

Напомним, в июне на совещании по развитию города Алатау Президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на серьезные проблемы в Алматинской области. Глава государства подверг критике работу ответственных должностных лиц, в том числе заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева и акима региона Марата Султангазиева. Совещание было посвящено развитию Алатау как нового центра деловой активности и инноваций.

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