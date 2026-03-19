Конституционный суд Казахстана рассмотрел обращение гражданки, которая после развода не смогла получить информацию о банковских счетах бывшего супруга, передает BAQ.kz.

Поводом для обращения стала ситуация, знакомая многим: после расторжения брака женщина пыталась узнать, есть ли у бывшего мужа счета в банках и какие суммы на них хранились.

Однако банки отказались предоставлять такую информацию, сославшись на банковскую тайну. Суд первой инстанции также поддержал эту позицию.

Заявительница посчитала, что это нарушает ее права на общее имущество супругов и ставит в неравное положение.

Что решил Конституционный суд

Конституционный суд признал: действующая норма закона соответствует Конституции.

Это означает, что банки не обязаны раскрывать информацию о счетах без согласия их владельца. Даже супруг или бывший супруг не имеет прямого доступа к таким данным. Отмечается, что банковская тайна - это отдельное конституционное право, которое защищает личную финансовую информацию

«Равенство супругов в имущественных правах не означает отмену права каждого на защиту частной жизни и банковской тайны», - отмечается в позиции суда.

Когда все-таки можно получить данные

При этом суд подчеркнул важный момент: получить информацию о счетах все же возможно - но через суд. В рамках судебного разбирательства суд может сам истребовать данные у банков. Это позволяет сохранить баланс между правом на имущество и правом на личную финансовую тайну.

«Это позволяет, с одной стороны, обеспечить судебный контроль за произвольным вмешательством в сферу частной жизни, а с другой – сохранить баланс между частными интересами и защитой конституционных прав каждого», - говорится в сообщении суда.

Что это значит для казахстанцев

Конституционный Суд отметил, что право на тайну банковских вкладов является самостоятельным конституционным правом и распространяется на каждого человека независимо от его семейного статуса. Равенство супругов в имущественных правах не означает утраты каждым из них собственной правосубъектности, личной автономии и права на защиту частной жизни, а также не отменяет режимов конфиденциальности, установленных для каждого Конституцией и законами.

Также отмечается, что аналогичные нормы сохранены и в новом законе о банках, который вступает в силу с 19 марта 2026 года.