В Министерстве внутренних дел Казахстана разъяснили, за использование каких пиротехнических изделий в новогоднюю ночь может последовать административная ответственность. Комментарий по этому вопросу дал заместитель министра внутренних дел РК Санжар Адилов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, главным приоритетом для правоохранительных органов остаётся обеспечение общественного порядка и безопасности граждан.

"В первую очередь номер один — это недопущение нарушения общественного порядка. Здесь должен работать законный порядок и принцип нулевой терпимости", - отметил Санжар Адилов.

При этом в МВД не видят нарушений в использовании мелкой пиротехники, если она не создаёт угрозы для окружающих.

"Что касается небольших фейерверков, которые не нарушают общественный порядок, не создают опасность для жизни и здоровья граждан, в этом мы никаких препятствий не видим", - пояснил замминистра.

Он уточнил, что речь идёт, в том числе, о бенгальских огнях, хлопушках и другой маломощной пиротехнике, которая не представляет опасности и не загрязняет общественные пространства.

В то же время использование запрещённых петард и фейерверков, которые могут нанести вред людям, имуществу или привести к загрязнению дворов и улиц, будет жёстко пресекаться.

"Есть пиротехнические изделия, которые ставят под угрозу жизнь, здоровье и имущество граждан. Есть и такие, которые, откровенно говоря, загрязняют наши дворы. В таких случаях мы будем применять весь арсенал административного кодекса", - подчеркнул Адилов.

По его словам, ответственность будет определяться в зависимости от характера правонарушения.