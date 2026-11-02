Можно работать и получать выплаты: кому в Казахстане положена длительная социальная поддержка

В Казахстане граждане, утратившие трудоспособность, могут продолжать работать и одновременно получать социальные выплаты. А семьи, потерявшие кормильца, вправе рассчитывать на поддержку детей даже после их совершеннолетия, если они продолжают учиться очно. В Государственном фонде социального страхования рассказали, кому положены такие выплаты и как долго их можно получать.

Можно ли работать и получать социальную выплату

Если человеку установлена степень утраты трудоспособности, он может получать дополнительную социальную выплату из Государственного фонда социального страхования.

Право на нее имеют участники системы обязательного социального страхования, за которых перечислялись социальные отчисления.

Продолжение трудовой деятельности не лишает человека права на получение выплаты.

Деньги перечисляют на протяжении всего периода установленной степени утраты трудоспособности, но не дольше достижения пенсионного возраста.

Эта поддержка предоставляется дополнительно к государственному социальному пособию.

За 9 месяцев 2026 года такие выплаты получили 97,6 тысячи человек на общую сумму 45,3 млрд теңге.

За все время работы системы на выплаты по утрате трудоспособности направили 338 млрд теңге.

Продлят ли выплаты, если ребенку исполнилось 18 лет

При потере кормильца члены семьи, находившиеся на иждивении умершего, могут получать дополнительную социальную выплату из фонда.

Для детей предусмотрены следующие условия.

До 18 лет выплата предоставляется несовершеннолетним иждивенцам.

До 23 лет выплата может сохраняться при продолжении очного обучения в колледже или университете.

При этом ребенок может учиться как на государственном гранте, так и на платной основе. Определяющее условие заключается в очной форме обучения.

Поддержка предоставляется до окончания учебы, но не дольше достижения 23-летнего возраста.

Сейчас социальную выплату по потере кормильца получают 68,5 тысячи семей. На эти цели направлено 33,3 млрд теңге.

За весь период работы системы общая сумма выплат по потере кормильца достигла 236 млрд теңге.

Куда обращаться за выплатами

Оформить социальную выплату или уточнить порядок ее продления можно через Центр обслуживания населения (ЦОН).

Если ребенку исполнилось 18 лет и он продолжает очное обучение, необходимо подтвердить этот факт справкой из учебного заведения.

Для обращения могут потребоваться следующие документы.

Удостоверение личности.

Справка об очном обучении установленной формы.

Документы, подтверждающие родство и право на выплату, если необходимые сведения отсутствуют в государственных информационных системах.

Реквизиты банковского счета при оформлении выплаты.

Информацию о назначении выплат можно получить на портале eGov.kz или по единому контактному номеру 1414.

Можно ли получать две выплаты одновременно

В Казахстане действуют два механизма поддержки при утрате трудоспособности и потере кормильца.

Первый предусматривает государственные социальные пособия, которые выплачиваются из республиканского бюджета.

Второй предполагает дополнительные выплаты из Государственного фонда социального страхования. Право на них связано с участием в системе обязательного социального страхования и перечислением социальных отчислений.

При соблюдении установленных условий человек или семья могут получать оба вида поддержки одновременно.

Кто еще имеет право на поддержку

Система обязательного социального страхования действует в Казахстане с 1 января 2005 года.

Она предусматривает выплаты при утрате трудоспособности, потере кормильца, потере работы, в связи с беременностью и родами, а еще при уходе за ребенком.

Социальные отчисления за работников перечисляют работодатели. Участие в системе формирует право на дополнительные выплаты при наступлении предусмотренных законом обстоятельств.