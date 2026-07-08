Какие мрачные тайны скрывает аварийная пятиэтажка по проспекту Женис в Астане

Пятиэтажка по адресу Женис, 75 в Астане в этом году отметила 60-летний юбилей. А комиссия, которая ее обследовала, посчитала здание изношенным на 61%. Поэтому уже в 2028 году его снесут, а людей расселят в новое жилье, согласно правилам.

Если смотреть со стороны проезжей части, то дом ничем не отличается от стоящих рядом. Однако самое интересное начинается во дворе, у входа, заставленного колясками и прочими средствами передвижения. Даже само здание на это намекает. Там где кончается декоративная кирпичная кладка - начинается бытовой кошмар.

Слои линолеума раскрывают историю этого места. Видимо уют здесь пытались поддерживать на протяжении многих лет. И даже сейчас - полы на этажах моются, а краска на стенах выглядит свежей.

Самое страшное место на этаже – это общие туалеты, в которых отсутствуют даже унитазы. Неподготовленному человеку здесь неприятно даже стоять, зато насекомые чувствуют себя как дома. Оставим это без лишних комментариев – просто посмотрите фото.

Как и всегда в случае с бывшими общежитиями, здесь практически не встретить собственников. Большую часть комнат снимают. Однако соседи дружные, а если требуется сбор денег на ремонт в стороне обычно не остаются.

Арыстану Мухамадиярову восемнадцать лет. Молодой человек учится на автослесаря, а в свободное время работает курьером. Вот как он описывает жизнь в доме.

"Наверняка вы увидели, что на каждом этаже у нас стоят железные двери. Раньше их не было, поэтому в доме было много посторонних: людей в состоянии алкогольного опьянения, которые занимались здесь непонятными вещами", - вспоминает Арыстан Мухамадияров.

"Мне вообще говорили, что после сноса нашего дома здесь будет проходить линия ЛРТ. Не знаю, правда ли? А если говорить про дом в целом - это не самое худшее, что можно представить. Люди и не в таких местах живут. Будем считать, что здание - нечто базовое. Думаю, в будущем будут сносить эти общежития и на их месте построят многоэтажные дома", - говорит парень.



"Я живу здесь 34 года. Здесь выросли двое моих сыновей. Поэтому я бы не хотела отсюда уезжать, это исторические место для меня. У нас самые замечательные соседи на этаже. Мы сами поддерживаем чистоту, установили за свой счет двери и камеры", - рассказывает еще одна жительница Елена Кужина.

Первый этаж здесь отдан под коммерческие помещения. Вывески предлагают сделать стрижку, получить услуги нотариуса, уроки английского и даже массаж.

В новом выпуске программы "Это вам не Лондон", который выйдет в ближайшее время, покажем еще больше мрачных локаций. Вы должны это увидеть! Не пропустите!