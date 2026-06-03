МРТ, ангиограф и новые операционные: как обновили больницу Балхаша

В Карагандинской области завершилась масштабная модернизация многопрофильной больницы Балхаша. Работы были проведены за счет возвращенных государству активов по поручению Президента.

Медучреждение обслуживает жителей Балхаша, Приозерска, поселка Саяк, а также Шетского и Актогайского районов. После обновления больница получила новые возможности для диагностики, лечения и оказания экстренной медицинской помощи.

Стационар рассчитан на 340 коек и включает практически все профильные отделения. В рамках национального проекта по модернизации сельского здравоохранения к основному зданию была пристроена новая часть площадью около 1,4 тысячи квадратных метров.

В новом корпусе разместили современный приемный покой с раздельными входами для плановой и экстренной госпитализации. Также здесь оборудованы две операционные – для экстренных вмешательств и проведения высокотехнологичных процедур, включая коронарографию и стентирование пациентов с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По словам директора больницы Серикбола Тусупбекова, учреждение оснастили современным медицинским оборудованием.

"За счет средств республиканского бюджета закуплено современное оборудование: монополярный ангиограф, магнитно-резонансный и компьютерный томографы, инъекционная система MEDRAD Mark 7 Arterion, нейрохирургический микроскоп и все необходимые медицинские изделия", – сообщил он.

Сегодня в больнице работают около 900 сотрудников, включая порядка 150 врачей. В текущем году коллектив пополнили травматолог, два специалиста лучевой диагностики и два интервенционных кардиолога. После завершения резидентуры ожидается прибытие еще нескольких специалистов.

По словам травматолога Абибуллы Шакенбая, который переехал в Балхаш из Тараза два года назад, условия работы в больнице заметно улучшились.

"За время моей работы здесь больница сильно изменилась: проведен ремонт, закуплено новое оборудование. Работать стало гораздо комфортнее", – отметил врач.

Кроме того, медицинские пункты в курортных поселках Торангалык и Шубартубек продолжают оказывать помощь не только местным жителям, но и туристам. Они обеспечены необходимыми специалистами и оборудованием.