Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов прокомментировал критику о том, что господдержка в АПК якобы уходит в основном крупным агрохолдингам, передает BAQ.KZ.

По его словам, распределение субсидий и финансирования выстроено так, чтобы доступ был равным для хозяйств любого масштаба,

"Никаких перекосов в государственной поддержке и кредитовании нет. Все виды субсидий распределяются через государственную информационную систему субсидирования — там не видно, крупный заявитель или мелкий. Все стоят в очереди и получают субсидии в порядке очередности. Все заявки рассматриваются по очереди. При этом не смотрят ни на сумму субсидий, ни на земельный фонд и другие параметры, по которым можно отнести хозяйство к крупным, средним или мелким. Второе, что хочу сказать: в сельском хозяйстве невозможно применять стандартный подход к определению крупных, средних и мелких хозяйств. Есть Предпринимательский кодекс, который делит бизнес по числу работников и по налогооблагаемой базе (обороту). Но, например, тысяча гектаров на севере и тысяча гектаров на юге — это несоразмерные показатели: на юге это может быть очень крупный фермер, а в Северном или Центральном Казахстане — мелкий. Это нужно учитывать", - сказал вице-министр корреспонденту BAQ.KZ.

Он отметил, что через холдинг "Байтерек" основная часть финансирования — около 70% — направляется мелким и средним хозяйствам. При этом, отметил он, ведомство критикуют даже за такой перекос в пользу МСБ.

Он также напомнил о замечаниях со стороны Министерства финансов на совещании у премьер-министра: по программе "Кең дала" 140 млрд тенге распределили по заниженным нормативам. По его объяснению, нормативы снизили сознательно, чтобы эти средства получили как можно больше фермеров и чтобы поддержка охватила большую площадь — порядка 5 млн гектаров. Такой подход, по его словам, позволял избежать ситуации, когда значительная часть денег уходит одному крупному хозяйству с земельным фондом в 600–800 тыс. гектаров.