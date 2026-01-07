Министерство сельского хозяйства Казахстана разъяснило порядок применения введённых с 31 декабря 2025 года ограничений на вывоз мяса крупного рогатого скота. Правила действуют до 30 июня 2026 года, а общий объём квоты на экспорт установлен на уровне 20 000 тонн, передаёт BAQ.KZ.

Квоты распределяются между мясоперерабатывающими предприятиями, которые используют поголовье со своих откормочных площадок.

Размер квоты зависит от мощности площадки:

5 000 голов — 1 000 тонн;

10 000 голов — 2 000 тонн;

15 000 голов — 3 000 тонн;

20 000 голов — 4 000 тонн;

50 000 голов и более — 10 000 тонн.

В ведомстве пояснили, что ограничения направлены на поддержку производителей полного цикла, повышение прозрачности внешнеторговых операций и обеспечение продовольственной безопасности. Также меры стимулируют глубокую переработку продукции и формирование статистики с прослеживаемостью происхождения мяса.

Причиной введения квот стала практика, когда отдельные компании и мелкие убойные цеха перепродавали скот без откорма и собственного производства, что создавало возможности для спекуляций и влияло на рост внутренних цен.

Таким образом, механизм квотирования ориентирован на исключение посредников, которые не занимаются выращиванием скота, и поддержку компаний, инвестирующих в производство, внедряющих технологии и создающих рабочие места.

Распределение квот, объём и сроки их действия определяются центральными госорганами в пределах компетенции и согласовании с уполномоченным органом, что позволяет гибко реагировать на ситуацию на рынке и приоритетно обеспечивать внутреннее потребление.

В Министерстве подчёркивают, что меры нацелены на долгосрочное развитие животноводства, укрепление позиций отечественных фермеров и переработчиков, а также повышение доступности качественной говядины для казахстанских потребителей.