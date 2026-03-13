  • Главная
Сегодня 2026, 16:17
Фото: gov.kz

Минсельхоз Казахстан запустил льготное кредитование животноводства под 6% в рамках комплексного плана развития животноводства на 2026–2030 годы, передает BAQ.kz.

Финансирование будет предоставляться на следующих условиях:

  • льготная ставка – 6% годовых;
  • гибкие сроки кредитования с учетом особенностей животноводческой отрасли;
  • возможность получения финансирования через филиалы «Аграрной кредитной корпорации», кредитные товарищества и банки второго уровня.

Кредитные средства будут направлены на приобретение поголовья сельскохозяйственных животных, развитие откормочных площадок.

Ожидается, что запуск льготного кредитования станет важным инструментом государственной поддержки аграриев и придаст дополнительный импульс развитию животноводства в Казахстане.

Комплексный план разработан Министерством сельского хозяйства по поручению Главы государства по увеличению поголовья скота, повышению продуктивности, развитию переработки и расширению экспортного потенциала продукции животноводства.

