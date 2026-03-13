МСХ РК запустило льготное кредитование животноводства под 6%
Минсельхоз Казахстан запустил льготное кредитование животноводства под 6% в рамках комплексного плана развития животноводства на 2026–2030 годы, передает BAQ.kz.
Финансирование будет предоставляться на следующих условиях:
- льготная ставка – 6% годовых;
- гибкие сроки кредитования с учетом особенностей животноводческой отрасли;
- возможность получения финансирования через филиалы «Аграрной кредитной корпорации», кредитные товарищества и банки второго уровня.
Кредитные средства будут направлены на приобретение поголовья сельскохозяйственных животных, развитие откормочных площадок.
Ожидается, что запуск льготного кредитования станет важным инструментом государственной поддержки аграриев и придаст дополнительный импульс развитию животноводства в Казахстане.
Комплексный план разработан Министерством сельского хозяйства по поручению Главы государства по увеличению поголовья скота, повышению продуктивности, развитию переработки и расширению экспортного потенциала продукции животноводства.
