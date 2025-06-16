Вечером 15 июня улицы Уральска стали ареной неожиданного кроссовера — не между супергероями и злодеями, а между фанатами Marvel и сотрудниками патрульной полиции, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Сотрудники правоохранительных органов остановили автоколонну, участники которой устроили яркое костюмированное шествие на машинах… с нарушениями правил дорожного движения.

Водители и пассажиры, переодетые в костюмы Железного человека, Капитана Америки, Тора и других любимцев киноманов, ехали по городу без ремней безопасности, перевозили непристёгнутых пассажиров, нарушали правила проезда перекрёстков, а некоторые авто имели неисправности и нестандартные номерные знаки.

Правоохранители подчеркнули, что участие в развлекательных шествиях и массовых акциях не освобождает от соблюдения ПДД.