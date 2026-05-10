Мужчина провалился в яму в Туркестанской области

В Сарыагашском районе Туркестанской области спасатели оперативно оказали помощь мужчине, оказавшемуся в опасной ситуации, передает BAQ.KZ.

Сообщение о происшествии поступило на пульт 112. На место незамедлительно прибыли спасательные подразделения. С помощью лестницы штурмовки и спасательной веревки сотрудники МЧС аккуратно извлекли мужчину из ямы.

После спасения он был передан медицинским работникам для осмотра и оказания необходимой помощи.