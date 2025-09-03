Министерство здравоохранения Республики Казахстан сообщило о направлении бывшего военнослужащего Национальной гвардии Мухтара Ербаяна на дальнейшее лечение за рубежом, передает BAQ.KZ.

Пациент, получивший тяжелую черепно-мозговую травму во время несения службы в 2023 году, будет проходить курс нейромодуляторной терапии в одной из ведущих клиник Турции — Medipol Global, расположенной в Стамбуле.

Как отмечается в официальном сообщении Минздрава, решение о направлении на лечение было одобрено рабочим органом комиссии. Цель поездки — проведение специализированного курса терапии и поддержание стабильного соматического состояния пациента.

До настоящего момента Мухтар Ербаян уже проходил интенсивное лечение в Казахстане: сначала — в Центральной городской клинической больнице Алматы, затем — в Национальном центре нейрохирургии в Астане. С августа 2024 по январь 2025 года он находился на восстановительном лечении в Турции, организованном при поддержке семьи. После возвращения в страну он продолжал реабилитацию дома под наблюдением медицинских специалистов.

Перевозка пациента из Астаны в Стамбул была осуществлена специальным бортом Министерства внутренних дел Казахстана при сопровождении мобильной медицинской бригады Национального координационного центра экстренной медицины. В аэропорту Стамбула Ербаяна встретили представители клиники. По данным врачей, его состояние на момент транспортировки оценивается как стабильное, пациент находится на трахеостомическом дыхании.

В 2023 году солдат-срочник из Астаны Ербаян Мухтар получил черепно-мозговую травму в воинской части Национальной гвардии в Алматы. Военные объяснили это несчастным случаем - падением в туалете. Родственники не поверили. По статье "неуставные отношения" начали следствие. После получения результатов экспертизы адвокаты хотели добавить в дело статьи "о нанесении тяжких телесных повреждениях", "вымогательстве" и "пытках".