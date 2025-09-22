Мурал о труде и его героях появился в столице
В районе "Сарайшык" в Астане на фасаде жилого дома появился новый мурал, посвящённый Году рабочих профессий, передает BAQ.KZ.
На панно изображены представители разных сфер труда — строитель, врач, аграрий, электрик, пожарный и железнодорожник.
Работа выполнена в яркой стилистике и стала новым украшением района. Она напоминает горожанам о значимости труда и уважении к людям рабочих специальностей.
Инициатива реализована в рамках поручений Президента, объявившего 2025 год Годом рабочих профессий. По словам организаторов, проект направлен на популяризацию рабочих специальностей и привлечение внимания молодёжи к востребованным профессиям.
Автором мурала стал художник Ернур Сарсекеев.
В этот же день в районе "Сарайшык" открыли "Аллею рабочих профессий". Новый сквер стал зоной отдыха для жителей и символическим пространством, подчеркивающим вклад трудовых коллективов в развитие страны.
