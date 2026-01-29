На пятом заседании Комиссии по конституционной реформе депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Мурат Абенов выступил с рядом предложений, касающихся уточнения терминологии Конституции и усиления гарантий защиты научной и творческой деятельности, передает BAQ.KZ.

В частности, депутат предложил пересмотреть само название института республиканского референдума, подчеркнув его особое значение как формы прямого волеизъявления граждан.

– В рамках работы Конституционной комиссии у нас есть возможность исправить исторические и смысловые неточности. Сегодня в тексте Конституции используется понятие "республиканский референдум", однако сам референдум по своей сути должен проводиться исключительно по самым важным вопросам, — отметил Мурат Абенов.

По его словам, ключевым содержанием референдума является не уровень власти, а выражение единства и воли всего народа страны.

– Название референдума не должно быть формальным. Его проведение должно соответствовать главному требованию – единству народа. В этой связи, предлагается рассмотреть замену термина "республиканский референдум" на "народный", "национальный” или “общенациональный референдум"", – заявил депутат.

Кроме того, Мурат Абенов поднял вопрос конституционного закрепления прямых государственных гарантий в сфере науки и творчества, отметив, что такие положения уже заложены в логике обновляемого Основного закона.

– Речь идет о защите научной, художественной, технической и иных видов творческой деятельности. Эти подходы изначально отражены в преамбуле Конституции и дополнительно раскрываются в отдельных статьях, – пояснил он.

Депутат подчеркнул, что Конституция должна не только декларировать свободу творчества, но и прямо закреплять обязанности государства в этой сфере.

– На уровне Конституции предусматривается защита интеллектуальной собственности, авторских прав, патентов, научных открытий и прав на технические решения. Государство обязуется обеспечивать охрану этих прав и создавать условия для полноценного осуществления научной и творческой деятельности, – сказал Абенов.

По его словам, такое конституционное закрепление станет важной основой для устойчивого развития науки, культуры и инноваций в Казахстане.