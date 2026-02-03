Вопрос соотношения международных договоров и национального законодательства на протяжении многих лет остается предметом активных экспертных и общественных дискуссий. Об этом заявил депутат Мажилиса Мурат Абенов, выступая на заседании Конституционной комиссии, передает BAQ.KZ.

По его словам, обсуждение данной темы началось задолго до текущей конституционной реформы. Еще с 2019 года, после создания Национального совета общественного доверия, эксперты неоднократно поднимали вопрос о целесообразности приоритета международных договоров над национальным законодательством, поскольку на практике это нередко приводило к правовым коллизиям.

Мурат Абенов отметил, что в действующей редакции Конституции закреплялся приоритет международного договора в случае противоречия с законом, что, по его оценке, в отдельных ситуациях создавало риски для реализации прав и свобод граждан.

– На практике это приводило к ситуациям, при которых даже при наличии очевидных противоречий с действующим законодательством автоматически применялись положения международного договора. Такая норма ограничивала возможность государства своевременно устранять коллизии и корректировать правовое регулирование, – пояснил депутат.

Говоря о проекте новой Конституции, он подчеркнул, что предлагаемые изменения не ставят под сомнение юридическую силу общепризнанных норм международного права и действующих международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан.

– Проект новой Конституции не содержит положений, которые могли бы быть истолкованы как отказ от международных обязательств, в том числе в сфере прав человека. Казахстан сохраняет приверженность базовым универсальным международным договорам, включая договоры Организации Объединенных Наций, – отметил Абенов.

Вместе с тем, по его словам, в условиях роста геополитических, экономических и правовых рисков требуется более тщательная конституционная оценка международных обязательств с точки зрения суверенитета, независимости и основ конституционного строя.

Мурат Абенов пояснил, что в проекте новой Конституции международные договоры сохраняют статус действующего права, однако высшей юридической силой обладает исключительно Конституция.

– Такая модель соответствует практике большинства государств, где международные договоры и Конституция находятся в четко разграниченной иерархии. Именно Конституция применяется в случае коллизий, – подчеркнул он.

По словам депутата, данный подход не направлен на ограничение международных обязательств, а, напротив, служит дополнительной гарантией защиты прав и свобод граждан, исключая автоматическое применение международных договоров без проверки их соответствия конституционным основам.

Кроме того, Абенов обратил внимание на необходимость уточнения порядка введения в действие международных договоров. Он отметил, что действующие формулировки допускают регулирование этого процесса не только законами, но и иными нормативными актами, что создает правовую неопределенность.

– Права и обязанности граждан должны определяться исключительно законами. Принятие законов через открытые и прозрачные процедуры, с парламентским контролем и финансовым обеспечением, формирует более устойчивый и предсказуемый механизм исполнения международных обязательств, – заявил он.

В заключение депутат подчеркнул, что четкая иерархия правовой системы, в которой высшую юридическую силу имеет Конституция, является гарантией соблюдения прав и свобод граждан и укрепляет суверенитет государства.