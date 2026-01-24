Развитие общества посредством зрелых идей, системной речи и свободного мнения имеет большое значение. Наука и культура страны, её инновации и духовная мощь формируются только в условиях свободы мысли. С таким тезисом выступил депутат Мажилиса Мурат Абенов на первом заседании Конституционной комиссии, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, поддержка творческих, научных и инновационных проектов должна осуществляться через конкретные правовые и институциональные механизмы.

"Сегодня мы сталкиваемся с одной важной проблемой. Мнения граждан, высказывающих полезные, взвешенные и ответственные суждения, иногда остаются в тени, тогда как легкомысленные слова и ложная информация распространяются быстро. Это явление негативно влияет на интеллектуальное развитие общества. Поэтому считаю, что в рамках Конституционной реформы необходимо не только провозгласить творческую свободу, но и закрепить нормы, которые реально её защищают и поддерживают", — отметил Мурат Абенов, озвучив ряд предложений.

Прежде всего, он подчеркнул необходимость конкретизировать в Конституции содержание свободы слова и творческой свободы. По мнению Абенова, это станет правовой основой для выражения критики, выдвижения новых идей и формирования общественного мнения.

"На конституционном уровне необходимо усилить защиту прав интеллектуальной собственности. Творческий труд должен быть признан как реальная экономическая и общественная ценность. Кроме того, важно закрепить принцип, согласно которому государство обязано создавать условия для творческой и научной деятельности. Наряду с этим необходимо сформировать систему поддержки общественно значимых идей и стимулирования качественного контента. Это также самый эффективный способ борьбы с ложной информацией", — сказал он.

Мурат Абенов привел примеры стран, где при наличии реальных гарантий творческой свободы активно развиваются наука, культура и экономика, и отметил, что идеи молодёжи должны вносить реальный вклад в развитие государства.