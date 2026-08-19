Мусор превратят в электричество: в Алматы построят завод за 145 млрд тенге

В Алматы готовятся к строительству крупного завода по энергетической утилизации отходов. Предприятие стоимостью 145 млрд тенге сможет перерабатывать до 2 тыс. тонн мусора в сутки и одновременно вырабатывать электроэнергию, передает BAQ.KZ со ссылкой на Правительство.

Ход реализации проекта Премьер-министр Олжас Бектенов обсудил с председателем совета директоров Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd Дай Даого.

Из мусора будут получать электроэнергию

Инвестиционное соглашение по проекту ранее заключили Министерство экологии и природных ресурсов и Hunan Junxin Environmental Protection. Работы по его реализации начались в мае 2026 года.

Сейчас, по словам Дай Даого, объект готовят к началу строительно-монтажных работ.

Проектная мощность предприятия составит до 2 тыс. тонн отходов в сутки. Завод сможет вырабатывать до 60 МВт электроэнергии.

Ожидается, что его работа позволит сократить выбросы CO₂ примерно на 200 тыс. тонн в год, а также ежегодно экономить около 800 тыс. кубометров полигонного объема.

На этапе строительства планируется создать не менее 700 рабочих мест, после запуска предприятия – еще 120 постоянных.

Такие заводы могут появиться и в других городах

На встрече также обсудили возможность строительства аналогичных предприятий в других регионах Казахстана.

По итогам переговоров Олжас Бектенов поручил Министерству экологии и другим ответственным госорганам совместно с инвестором изучить дальнейшие проекты. В течение месяца стороны должны подготовить к подписанию соглашение о строительстве заводов по утилизации отходов в нескольких крупных городах.

Ранее Правительство сообщало, что возможность строительства таких предприятий рассматривается в Караганде, Атырау, Актобе, Павлодаре и других городах.

Премьер-министр отметил, что вопросы экологической ответственности и охраны окружающей среды являются одним из приоритетных направлений государственной политики.