Мусор у ворот: предприниматель выиграл суд у акимата Астаны
Индивидуальный предприниматель обратился в суд с иском к акимату Астаны, потребовав перенести площадку для мусорных контейнеров, расположенную слишком близко к его зданию, передает BAQ.KZ.
Согласно материалам дела, контейнеры были размещены всего в 1,42 метра от объекта недвижимости истца. Они частично перекрывали заезд в ворота, источали неприятный запах, а мусор, разлетающийся от ветра, создавал антисанитарные условия.
Ответчик иск не признал, сославшись на плотную застройку района и невозможность переноса контейнеров в сторону жилых домов. Однако суд установил, что ранее площадка находилась в другом месте, а её перенос не был обоснован.
Учитывая действующие санитарные нормы, предусматривающие расстояние не менее 25 метров, а также нарушение прав и интересов истца, суд удовлетворил иск и обязал акимат перенести контейнерную площадку.
