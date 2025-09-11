Индивидуальный предприниматель обратился в суд с иском к акимату Астаны, потребовав перенести площадку для мусорных контейнеров, расположенную слишком близко к его зданию, передает BAQ.KZ.

Согласно материалам дела, контейнеры были размещены всего в 1,42 метра от объекта недвижимости истца. Они частично перекрывали заезд в ворота, источали неприятный запах, а мусор, разлетающийся от ветра, создавал антисанитарные условия.

Ответчик иск не признал, сославшись на плотную застройку района и невозможность переноса контейнеров в сторону жилых домов. Однако суд установил, что ранее площадка находилась в другом месте, а её перенос не был обоснован.

Учитывая действующие санитарные нормы, предусматривающие расстояние не менее 25 метров, а также нарушение прав и интересов истца, суд удовлетворил иск и обязал акимат перенести контейнерную площадку.