В Актау, у жилого комплекса "Rose", образовалась громадная мусорная свалка, которая вызывает беспокойство у жителей. Мешки с бытовыми отходами лежат у переполненных контейнеров, закрывая проезжую часть, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Как пишет портал, компания ТОО "Caspiy Operating" обслуживала ЖК только на начальном этапе после его введения в эксплуатацию по договору с застройщиком. Кто отвечает за вывоз мусора сейчас - неизвестно. Как говорят жильцы дома, обслуживающие компании у них менялись несколько раз.

Обеспокоенные жители микрорайона ждут ответа от городской администрации. Пока мусорные кучи не убраны и доставляют неудобства не только прохожим, но и автомобилистам.

Стоит отметить, что долги жителей Актау за вывоз мусора составили почти 700 миллионов тенге.