Мусорный полигон в Алатау возвращен в коммунальную собственность

По представлению прокуратуры г. Алатау в суд внесен иск о признании недействительным договора доверительного управления мусорным полигоном 34 га, заключенного с ТОО «ADC TAZA ALEM».



Установлено, что указанное ТОО фактически принадлежало бывшему акиму Илийского района Карасаеву Б., осужденному приговором суда от 27 ноября 2025 года за корупционное преступление и незаконное предпринимательство.

"В рамках договора управляющая компания обязалась привлечь инвестиции, построить завод по переработке ТБО, перечислять часть доходов в местный бюджет и создать ликвидационный фонд", - отметили в прокуратуре.

Однако указанные обязательства не были исполнены. Фактически деятельность сводилась к складированию отходов.



Ненадлежащее управление полигоном повлекло серьезные экологические последствия. В период с 2021 по 2025 годы на территории полигона зарегистрировано 6 возгораний. Наиболее масштабный пожар произошел в сентябре 2025 года, огнем было охвачено 30 га территории.



Решением специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области иск удовлетворен в полном объеме.