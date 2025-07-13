В Мангистау загорелся мусорный полигон недалеко от Жанаозена, передает BAQ.KZ.

Пожар произошёл днём 12 июля на мусорном полигоне, расположенном в семи километрах от города Жанаозен.

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, площадь пожара составила около 300 квадратных метров.