Мусорный полигон загорелся в Мангистау
Площадь пожара составила около 300 кв.м.
Сегодня, 07:28
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Сегодня, 07:28Сегодня, 07:28
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В Мангистау загорелся мусорный полигон недалеко от Жанаозена, передает BAQ.KZ.
Пожар произошёл днём 12 июля на мусорном полигоне, расположенном в семи километрах от города Жанаозен.
По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, площадь пожара составила около 300 квадратных метров.
"Произошло возгорание мусора на площади около 300 квадратных метров. Участок находится на балансе ГКП "Таза-Жанаозен", общая площадь полигона составляет 22 гектара. Проводятся проливочные и рекультивационные работы. Угроза распространения огня на соседний жилой сектор отсутствует", - рассказали спасатели.
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