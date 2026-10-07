Мусорный полигон загорелся в области Улытау

В 10 километрах от города Сатпаев области Улытау произошло возгорание мусора на полигоне твердых бытовых отходов.

Для ликвидации пожара были привлечены силы и средства МЧС и местных исполнительных органов - порядка 20 человек личного состава и 8 единиц техники.

Тушение возгорания осложнялось сильным задымлением, что затрудняло работу пожарных подразделений.

Возгорание ликвидировано на площади 470 кв.м. Пострадавших нет.