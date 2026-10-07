Мусорный полигон загорелся в области Улытау
Спасатели ликвидировали возгорание на полигоне ТБО.
7 Октября 2026, 08:54
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
7 Октября 2026, 08:547 Октября 2026, 08:54
242Фото: Скриншот видео
В 10 километрах от города Сатпаев области Улытау произошло возгорание мусора на полигоне твердых бытовых отходов.
Для ликвидации пожара были привлечены силы и средства МЧС и местных исполнительных органов - порядка 20 человек личного состава и 8 единиц техники.
Тушение возгорания осложнялось сильным задымлением, что затрудняло работу пожарных подразделений.
Возгорание ликвидировано на площади 470 кв.м. Пострадавших нет.
Самое читаемое
- В Алматы полицейские выявили притон интимных услуг
- В Усть-Каменогорске посетитель кафе ударил полицейского: мужчина скончался
- Белый дом следит за возможной вспышкой чумы в России
- Гранты, деньги и общежития: что изменилось для студентов Казахстана за 7 лет
- Экологи и полиция проверили выхлопы больше тысячи машин: у 86 нашли превышение