В Жезказгане и Сатпаеве вывоз мусора перевели под цифровой контроль. Новая платформа Waste Management позволяет отслеживать маршруты мусоровозов, фиксировать посещение контейнерных площадок и проверять, действительно ли отходы доставлены на полигон. Система должна сделать одну из самых привычных коммунальных услуг более прозрачной и управляемой.

По данным акимата области Ұлытау, на 24 ноября в платформе зарегистрированы 304 места накопления отходов, 1 036 контейнеров и 12 единиц мусоровывозящей техники.

В промышленную эксплуатацию система запустили в Жезказгане 30 октября, а в Сатпаеве – 6 ноября 2026 года.

Теперь цифровой учет охватывает практически весь процесс вывоза мусора: от планирования маршрута до доставки отходов на полигон. Платформа позволяет контролировать выход спецтехники на линию, отслеживать посещение контейнерных площадок, учитывать объемы отходов и данные взвешивания.

Отдельная функция – фотофиксация. Благодаря ей можно проверить, посещал ли мусоровоз конкретную площадку и выполнил ли предусмотренную работу. Местные исполнительные органы получают возможность оперативнее оценивать качество услуги и контролировать работу перевозчиков.

Для внедрения системы подготовили диспетчеров, сотрудников абонентских отделов и водителей мусоровывозящих организаций. В базу внесли информацию о водителях, спецтехнике и контейнерных площадках. Кроме того, водителям передали 14 мобильных телефонов для работы через приложение.

Первые результаты работы платформы уже подсчитали. С начала промышленной эксплуатации по 24 ноября две организации сформировали 178 маршрутных листов. Из 4 825 запланированных посещений контейнерных площадок выполнено 2 978.

Платформу также интегрировали с государственной базой данных «Физические лица» и системой EcoQolday.kz. Через последнюю передаются сведения об инфраструктуре, графиках вывоза, посещении контейнерных площадок с фотоотчетами и доставке отходов на полигоны.

Внедрение Waste Management призвано повысить прозрачность работы коммунальных служб, улучшить качество вывоза мусора и усилить контроль за обращением с отходами в регионе.