Национальный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева возобновляет работу после масштабного обновления. Сегодня музей посетила заместитель Премьер-министра – Министр культуры и информации РК Аида Балаева, передаёт BAQ.KZ.

"Комплексная модернизация, проведенная благодаря личной поддержке Главы государства, в относительно короткий срок, была направлена на создание современных условий хранения и экспонирования произведений искусства", - отметили в министерстве культуры.

Аида Балаева лично ознакомилась с результатами ремонтных работ: обновлены внутренние помещения и кровля, заменены напольные покрытия, модернизированы инженерные системы, установлен климат-контроль. В результате главная художественная галерея страны соответствует современным мировым стандартам и готова к реализации выставочных проектов международного уровня.

Параллельно ремонту специалисты музея обновили экспозиции. Помимо уже знакомых публике шедевров казахстанского и мирового искусства представлены новые разделы: выставка произведений графика Евгения Сидоркина, экспозиция "Женские образы в казахском искусстве", расширенный блок искусства периода независимости Казахстана, а также раздел новых поступлений зарубежного искусства конца ХХ – начала XXI века.

Примечательно, что возобновление работы музея совпало с двумя юбилейными датами: 90-летием музея и 50-летием здания, в котором галерея размещается с 1976 года.

Проект модернизации реализован при поддержке Министерства культуры и информации РК. Ремонтные работы стали возможны благодаря взаимодействию госорганов, музейного коллектива и партнёров, включая Казахстанский инвестиционный холдинг "Самрук-Қазына" и Общественный фонд "Senim Qogamy".