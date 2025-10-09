Министр культуры и информации РК Аида Балаева посетила новый Музей искусства в Астане, передает BAQ.KZ.

Министр ознакомилась с экспозицией музея, в которой представлено более 1600 экземпляров национальных музыкальных инструментов. Особое внимание уделено редким и почти забытым: таким как желбуаз, мес сырнай, уілдек, тастауық и другие.

Все экспонаты изготовлены вручную сотрудниками музея. Помимо этого продемонстрировали зал национальной одежды и собственную мастерскую учреждения.

Аида Балаева отметила, что сегодня в Казахстане ощущается нехватка мастеров, способных воссоздавать древние народные инструменты, украшения и одежду. По её словам, открытие первого такого музея в Астане будет способствовать популяризации национальной культуры и ремесленного творчества.

"Музыкальные инструменты и одежда — часть нашего национального наследия, отражающего историю, менталитет и культуру народа. Как вам известно, недавно мы открыли Фонд креативных индустрий. Поскольку ремесленничество — часть креативной индустрии, предлагаю открыть его офис на базе филиала музея. Фонд и музей смогут посещать туристы и иностранные гости, что будет способствовать продвижению нашей национальной культуры как в Казахстане, так и за рубежом", — подчеркнула министр.

В ходе визита также представили музыкальный перформанс — выступление мультиинструментального ансамбля JOSHY QAZAQ NATIONAL GROUP. К слову, артисты коллектива самостоятельно изготавливают музыкальные инструменты и создают авторские композиции.

Музей искусства разместился в историческом здании бывшей школы, построенной в конце XIX века. В 1982 году объект был включён в список памятников истории и культуры республиканского значения и взят под охрану государства. На базе музея будет работать специальная мастерская по реконструкции и сохранению древних музыкальных инструментов.

Новый музей функционирует на базе городской Дирекции объединённых музеев, в состав которой также входят мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма "АЛЖИР" и Музей Сакена Сейфуллина.