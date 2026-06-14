Музей истории железных дорог Казахстана открыли в Астане

На территории вокзального комплекса «Нурлы жол» состоялось открытие Музея истории железных дорог Казахстана «От Шелкового пути — к стальным магистралям».

По информации КТЖ, музей площадью 3200 кв. м включает четыре тематических зала: «Турксиб и Мухамеджан Тынышбаев», «Эволюция локомотивов», «Профессии и инновации», «История железных дорог Казахстана».

Экспозиция сочетает исторические материалы и современные цифровые технологии, включая интерактивные панели, мультимедийные экраны, AR- и VR-решения, а также симуляторы.

В музее представлены оригинальные локомотивы и образцы подвижного состава, в том числе пассажирский вагон нового поколения CR200J. Посетители могут ознакомиться с его интерьером и современными техническими решениями. Среди ключевых экспонатов — маневровые тепловозы серии ЧМЭ3 и 2ТЭМ10, грузовой электровоз серии ВЛ80 и пассажирский тепловоз ТЭП70, сыгравшие важную роль в развитии железной дороги страны. Посетители могут ознакомиться с их устройством и подняться в кабины отдельных локомотивов.

Музейный фонд насчитывает более 250 экспонатов, включая железнодорожные фонари, сигнальные элементы, предметы рельсовой инфраструктуры, рабочие инструменты, архивные материалы, технические устройства разных лет и ведомственные награды.

Экскурсию для первых посетителей провели профессиональные экскурсоводы, а также машинист-инструктор Астанинского локомотивного эксплуатационного депо, участник Молодёжного кадрового резерва КТЖ Жигер Сеитов. Он продемонстрировал работу симулятора машиниста и рассказал о принципах управления локомотивом в условиях, максимально приближенных к реальным.

На территории музея также расположены вагон-ресторан для проведения культурных и образовательных мероприятий и кофейня с информационным табло, отображающим расписание поездов вокзала «Нурлы жол».